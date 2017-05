Índios mantêm bloqueio de veículos em rodovia no Pará- Ponte foi queimada para evitar conflito com motoristas

De acordo com a informação , eles colocaram pedras e pau para obstruir a passagem de carretas, caminhões, carros, ônibus e motos. Segundo o cacique Munduruku eles aguardam um publicação através do Ministério da Justiça da nomeação do superintendente da Funai daquela jurisdição.

O bloqueio começou na semana passada, eles se mantiveram na rodovia aguardando um posicionamento do governo diante de suas reivindicações, passado o feriado voltaram a bloquear a rodovia, a fila de caminhões é extensa no local.

