Índios Munduruku ocupam prédio da Prefeitura de Belterra há 28 horas

Indígenas da etnia Munduruku completam 28 horas de ocupação do prédio da Prefeitura de Belterra, no oeste do Pará. O ato iniciou às 8h de terça-feira (29) e se estende por esta quarta-feira (30) com ocupação também do gabinete da prefeita. O movimento é para que a gestora municipal e o secretário de educação atendam as reivindicações dos indígenas.

O ato conta com a participação de aproximadamente 30 trinta indígenas das comunidades Marituba, Taquara e Bragança, localizadas no Baixo Tapajós. Na terça, eles se reuniram na Praça Brasil, caminharam até a prefeitura e ocuparam a sede do poder executivo.

Reivindicações

O ato foi motivado pelos indígenas com duas reivindicações: cobrar o pagamento dos salários atrasados dos servidores da educação que atendem as comunidades e para pedir ainda explicações sobre a falta de apoio do órgão na 2º Conferência de Educação Indígena, que ocorreu na aldeia de Bragança.

Segundo o indígena da aldeia de Bragança, Edclei Munduruku, os indígenas pautaram mais duas. “Vamos cobrar a aprovação da Minuta, que é uma Lei Orgânica do munícipio em relação aos povos indígenas que está parada há seis meses no Conselho Municipal de Educação, e também estamos reivindicando a criação de um pólo indígena que atenda as essas três aldeias”, explicou.

Ainda segundo o indígena, o secretário de educação do município conversou com os líderes do protesto na tarde de terça-feira e informou que os salários seriam pagos até o fim do dia, mas isso não ocorreu.

Professores do Ensino Modular Indígena , representantes da Fundação Nacional do Índio e Ministério Público acompanham a mobilização feita pelos Munduruku do Baixo Tapajós.

Na manhã desta quarta-feira a prefeitura enviou o secretário de saúde para conversar com os manifestantes, mas o grupo não aceitou a negociação.

Por telefone, a chefe de gabinete da prefeita informou ao G1 que enviaria nota de esclareciemento sobre as reivindicações, mas até o momento não obtivemos respostas.

Por G1 santarém

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...