Índios ocupam obra da Usina São Manoel no norte de MT

Índios de uma aldeia localizada próxima à obra da usina São Manoel, região norte do estado de Mato Grosso, ocupam desde o último sábado (15), a área de alojamento do canteiro de obras. Informações extraoficiais são de que eles tiveram acesso ao canteiro de obras por uma propriedade rural que fica na divisa do empreendimento. Os índios estão armados com arcos e flechas, além de homens, mulheres também fazem parte do movimento. Segundo uma fonte, as obras estão paradas, os índios trancaram o acesso ao canteiro. Mais de 700 pessoas que trabalham na obra estão em Alta Floresta, pois não voltaram para a usina. Nossa reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do empreendimento, mas os profissionais estavam em trânsito e até o fechamento desta matéria, não conseguimos informações por parte da empresa sobre quais são as reivindicações dos índios.

