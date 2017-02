Índios ocupam secretaria e pedem melhorias para educação no Pará

Indígenas dançaram e entregaram pauta de reivindicações.

Eles são contra contratações de professores indicados por vereadores

Indígenas de várias etnias ocuparam nesta quarta-feira (8), a sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Santarém, oeste do Pará. Eles queriam chamar a atenção das autoridades para a situação das escolas públicas indígenas da região, além de várias reinvindicações que visam melhorar a educação no município. Os indígenas também fizeram protestos contra a contratação de professores por intermédio de indicação de vereadores.

Os indígenas afirmam que até o momento as lideranças das aldeias não sabem quem são os professores que vão atuar nas 41 aldeias de Santarém. As aulas devem começar na próxima segunda-feira (13). “O que estamos sabendo é que tem vários vereadores que estão indicando professores para as nossas aldeias, e nós não vamos aceitar que nenhum vereador indique os profissionais que vão trabalhar nas nossas aldeias. Todos os anos fazemos avaliações e quem indica os professores para as nossas aldeias, são as próprias lideranças”, completou Diego.

Os indígenas ocuparam o prédio no início da manhã, expondo cartazes e proferindo palavras de ordem. Na ocasião, eles também fizeram danças e cantaram músicas no idioma das respectivas etnias. A ocupação deve continuar até que os indígenas sejam recebidos por um representante da educação do governo municipal.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...