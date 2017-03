Índios protestam contra medida que reduz número de servidores da Funai

Cartazes foram colocados na frente do prédio. Os indígenas são contra um decreto do Governo Federal que extingue mais de 200 cargos da Funai em todo país.

Índios de quatro etnias da região do Xingu ocupam a Funai, em Altamira, sudeste do Pará, nesta quarta-feira (29). Após oito horas de ocupação, os índios decidiram deixar o prédio da fundação, mas permanecem mobilizados em frente ao local.

