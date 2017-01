Índios protestam por cumprimento de condicionantes de Belo Monte, no PA

Cerca de 300 indígenas protestam em frente à sede do MPF em Altamira.

Manifestantes apresentaram lista de reivindicações para o órgão.

Cerca de 300 representantes de diversas etnias indígenas protestaram na tarde desta terça-feira (17) em frente à sede do Ministério Público Federal (MPF) no município de Altamira, no sudoeste do Pará. Representantes das etnias Aruaéte, Xicrim e Arara apresentaram uma lista de reivindicações ao MPF.

As principais reivindicações pedem que a Norte Energia, empresa responsável pela usina Belo Monte, cumpra uma série de condicionantes relacionadas aos impactos das obras de construção da hidrelétrica na região. O G1 entrou em contato com o MPF e com a Norte Energia e aguarda posicionamento.

Entre as reivindicações, os indígenas pedem que a Norte Energia cumpra o Termo de Cooperação assinado com a Fundação Nacional do Índio (Funai) para dar continuidade ao cumprimento de condicionantes como o Plano de Proteção Territorial das Terras Indígenas do Médio Xingu e a construção da sede da Coordenação Regional da Funai em Altamira.

Os indígenas pedem ainda que a Norte Energia garanta o retorno deles indígenas para as aldeias após o protesto e que novas atividades e projetos a serem realizados na área sejam detalhados para as aldeias.

A lista inclui ainda exigências a respeito das contrações para as empresas que executam os programas do Projeto Básico Ambiental do Componente Indígena (PBA-CI), além de pedir investimentos em assistência básica de saúde nas aldeias.

Durante o protesto, a procuradora da república no município de Altamira recebeu a lista de reivindicações e se comprometeu a tentar marcar uma reunião entre os indígenas com os representantes da Norte Energia e da Funai, para discutir as pautas apresentadas pelos manifestantes.

