Índios são presos por transporte ilegal de madeira em caminhão da Funai, diz PM

Segundo os índios, a madeira foi extraída dentro da Terra Indígena Tadarimana. Os indígenas foram ouvidos na sede da PF e liberados em seguida.

Três índios da etnia Bororo foram detidos no município de Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá, por transporte ilegal de madeira em um caminhão da Fundação Nacional do Índio (Funai), segundo a Polícia Militar. A prisão ocorreu na segunda-feira (28) na MT-459, conhecida como Rodovia do Leite. Ao serem presos, os indígenas alegaram que as toras de madeira, da espécie aroeira, seriam entregues em uma fazenda na região.

O G1 entrou em contato a Funai, mas não teve resposta até a publicação desta reportagem.

De acordo com o boletim da PM, os índios alegaram que a madeira havia sido retirada dentro da Terra Indígena Tadarimana e seria entregue em uma fazenda na região. Para o transporte da madeira, os indígenas informaram que utilizavam um veículo da Funai.

Segundo o governo federal, a Terra Indígena fica dentro da Amazônia Legal e abriga 604 índios da etnia Bororo.

O caminhão era dirigido por Jairo Naboreru e tinha como ocupantes Antônio Júnior Kideceba e Marcos Okudal. O G1 não conseguiu localizar a defesa dos índios.

A madeira e os índios foram encaminhados para a sede da Polícia Federal em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Eles foram ouvidos e liberados após o depoimento. A PF deve abrir um inquérito para investigar o caso. A madeira foi apreendida e deve ficar à disposição da Justiça.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...