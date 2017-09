Índios voltam a ocupar prefeitura para cobrar melhorias em estradas, saúde e educação no Nortão

Os índios da aldeia Kapoto, localizada na região da estada E60, a cerca de 290 quilômetros de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros e Sinop) voltaram a ocupar a prefeitura, esta manhã. Segundo um dos representantes dos indígenas na região, Messias Clemente Rondon, eles reivindicam a construção de uma escola, recuperação das estradas e melhoria no atendimento na saúde com repasses dos recursos do Estado para o consórcio. Participam do manifesto cerca de 20 índios.

“Queremos que seja construída uma escola aldeia. Atualmente, os alunos estudam em um galpão improvisado e precário. São mais de 150 alunos indígenas. Além disso, também são necessárias melhorias nas estradas que dá acesso até a aldeia Kapoto”, disse Rondon, ao Só Notícias.

A assessoria da prefeitura informou, ao Só Notícias, que os índios estão sendo atendidos pela secretária de Educação, Maria dos Santos Lopes Silva e uma equipe da coordenação pedagogia. Ontem, os índios foram recebidos pelos secretários de Obras, Paulo Reis Costa Júnior e de Administração, Vilamir Longo e informados que as máquinas da prefeitura estão realizando reparos em outras estradas. Após isso, serão atendidos como foi prometido pelo prefeito, Maurício Ferreira de Souza, que está em Cuiabá.

