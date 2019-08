Índios Xipaia interditam a rodovia Transamazônica, no PA

(Foto:Reprodução)-Índios Xipaia interditam a rodovia transamazônica

Indígenas reivindicam a regulação de pendências com a empresa Norte Energia, responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Cerca de 600 índios da etnia Xipaia interditaram a rodovia Transamazônica, no quilômetro 612 da BR-230, em Vitória do Xingu. O protesto começou às 4h da manhã desta quarta-feira (28) e encerrou às 13h30. Os indígenas reivindicavam a regulação de pendências com a empresa Norte Energia, responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

A via interditada é o principal acesso à usina. Muitos trabalhadores da hidrelétrica foram impedidos de passar pela área. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento gerado pelo protesto na rodovia chegou a quase um quilômetro.

Em nota, a Norte Energia informou que as comunidades indígenas da localidade Jericoá estão contempladas nas ações da empresa, no âmbito do licenciamento ambiental. Ainda segundo a empresa, a liderança dessa comunidade foi atendida pela equipe de assuntos indígenas da empresa.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...