Indonésia punirá estupradores de crianças com castração química

JACARTA, Indonesia – O presidente da Indonésia assinou um decreto, nesta quarta-feira, para punir com mais rigor os estupradores de criança com castração química.

Além disso, os condenados que forem deixarem a prisão sob liberdade condicional terão que usar dispositivos de monitoramento eletrônico.

De acordo com o presidente Joko “Jokowi” Widodo, a ordem administrativa é uma resposta à crescente violência sexual contra crianças no país.

No último dia 14 de abril, uma adolescente de 14 anos foi estuprada e morta quando voltava para casa na ilha de Sumatra, no país asiático. Sete garotos adolescentes foram condenados a 10 anos de cadeia pelo crime, que causou uma onda de comoção nacional, reascendendo demandas anteriores por castração química de estupradores.

Na castração química, drogas são usadas para reduzir o desejo sexual de uma pessoa. Países como Rússia, Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos já empregaram essa punição, em alguns casos como forma de reduzir o tempo de prisão.

O presidente Widodo já tinha deixado claro, anteriormente, que agressões contra crianças são um crime particularmente sério proque coloca em perigo a vida da criança e o seu bem-estar.

