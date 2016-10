Indústria da transformação já perdeu 2.413 postos em 2016.

O setor da indústria de transformação liderou o número de desempregados nos primeiros oitos meses do ano no Pará, com decréscimo de 2,71% e saldo negativo de 2.413 postos de trabalhos. Os dados da pesquisa do Dieese-Pa (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) são baseados em números do Ministério do Trabalho.

Segundo os números da pesquisa, de janeiro a agosto deste ano, o setor fez 21.547 admissões, contra 23.960 desligamentos, gerando um saldo negativo de 2.413 postos de trabalhos e queda de 2.71% no comparativo dentre admitidos e desligados. No mesmo período do ano passado, o saldo de emrpegos formais neste setor também foi negativo, só que menor que o verificado este ano. Foram feitas naquela oportunidade, 28.358 admissões, contra 28.812 desligamentos , o que gerou um saldo de 454 postos de trabalhos.

Também em oito meses, o setor da indústria de transformação apresentou salfo negativo entre os estados do Norte, com destaque para o Amazonas com a perda 4.642 postos de trabalhos, seguido do Pará com a perda de 2.413 postos de trabalhos formais; Rondônia com a perda de 525 postos de trabalhos e do Tocantins com a perda de 451 postos de trabalhos. Em toda a região Norte, foram demitidos 7.917 trabalhadores, o que evidenciou um decréscimo de 2,99% na geração de empregos formais.

Já com relação aos últimos 12 meses, o Pará também mostrou saldo negativo no setor. No período analisado foram feitas 32.740 admissões, contra 37.694 desligamentos, gerando um saldo negativo de 4.954 postos e decréscimo de 5,41%.

