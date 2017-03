Indústria de transformação continua perdendo empregos

Em janeiro, foram feitas 2.392 admissões contra 2.493 desligamentos no Pará

O setor da indústria de transformação no Pará perdeu 101 postos de trabalhos em janeiro de 2017. No período, foram feitas 2.392 admissões contra 2.493 desligamentos. Os dados são de uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta segunda-feira (13).

No mesmo período em 2016, o setor também apresentou queda na geração de empregos formais, porém a perda de postos de trabalhos foi bem maior que a verificada este ano. Foram feitas naquela oportunidade 2.455 admissões contra 3.444 desligamentos gerando um saldo negativo de 989 postos de trabalhos.

Segundo os números do Dieese, a maioria dos estados da Região Norte apresentaram quedas na geração de empregos formais, com destaque para Rondônia com a perda de 195 postos de trabalhos, seguido do Pará com a perda de 101 postos de trabalhos. Na outra ponta, o destaque positivo ficou por conta do Amazonas com a geração de 787 postos de trabalhos, seguido de Roraima com a geração de 23 postos de trabalhos.

No período, o Norte realizou 7.363 admissões contra 7.003 desligamentos, gerando um saldo positivo de 350 postos de trabalhos com um crescimento de 0,14% na geração de empregos formais.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

