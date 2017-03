Indústria de transformação já perdeu 857 empregos este ano

Nos últimos 12 meses, setor já perdeu 3.969 postos de trabalhos. Pesquisa é do Dieese-PA

O setor da indústria de transformação no Pará já perdeu 857 postos de trabalhos este ano, com decréscimo de 1,04%. Nos últimos 12 meses, o setor já acumula um saldo negativo de 3.969 empregos. Os números são de uma pesquisa do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) divulgada na manhã desta terça-feira (28).

Segundo a pesquisa, nos dois primeiros meses do ano, o setor realizou 4.429 admissões contra 5.286 desligamentos, gerando um saldo negativo de 857 postos. Isso representou uma queda de 1,04% no número de empregados. No mesmo período do ano passado, o saldo também foi negativo, só que bem maior que o verificado este ano. Foram menos 1.612 postos de trabalhos.

O estudo do Dieese também mostrou que a maioria dos estados do Norte apresentou saldo positivo no número de empregados, com destaque para o Amazonas com a geração de 190 empregos, seguido de Rondônia com 26 postos e Acre com 15 postos de empregos. Os resultados negativos ficaram com Pará (-857), Amapá (-42) e Tocantins (-40).

Já com relação aos últimos 12 meses, o setor foi reponsável pela perda de 3.969 postos de trabalhos e descréscimo de 4,64%. O cenário também foi negativo em se tratando dos demais estados do Norte. Depois do Pará, o Amazonas perdeu 3.137 postos, Rondônia perdeu 2.024, Tocantins perdeu 1.248 postos, Acre teve menos 529 empregados, Amapá perdeu 120 postos e Roraima teve perda de 56 empregados.

