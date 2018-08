Indústria do Pará avança 2,8% em junho

Setor vê resultados positivos após a greve dos caminhoneiros

(FOTO: O Liberal/Arquivo) -Passados os impactos da greve dos caminhoneiros, ocorrida entre 21 de maio e 2 de junho, as indústrias paraenses mantiveram o ritmo de alta, segundo a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o levantamento, o Pará e outras 12 das 15 regiões investigadas registraram crescimento na produção na passagem de maio para junho. O avanço no mês foi de 2,8%, repetindo, de forma menos intensa, a evolução de 9,2% observada no mês anterior, que interrompeu a queda de 8,5% anotada em abril.

As maiores altas foram no Paraná (28,4%), Mato Grosso (25,6%), Goiás (20,8%), Rio Grande do Sul (17,0%), Santa Catarina (16,8%), São Paulo (14,8%) e Pernambuco (13,5%). Os demais locais com índices positivos foram a Região Nordeste (12,3%), Bahia (11,6%), Minas Gerais (7,1%), Ceará (6,8%), Pará (2,8%) e Rio de Janeiro (2,2%). Já as duas quedas de junho foram no Espírito Santo (-2,0%) e no Amazonas (-1,1). Em todo o País, o desempenho foi de 13,1%.

Com mais esse resultado mensal, o índice de média móvel trimestral da indústria do Pará mostrou acréscimo de 1,4% no trimestre encerrado em junho de 2018 frente ao patamar do mês anterior, mantendo, desse modo, o avanço de 2,7% observado em maio último. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a indústria do Estado registrou o melhor resultado do País, com avanço de 13,3%, mantendo o desempenho positivo de maio (6,0%), que reverteu a baixa de 0,7% apontada em abril, que interrompeu 31 meses seguidos de taxas positivas neste tipo de confronto.

No indicador acumulado para o período janeiro-junho de 2018, frente a igual período do ano anterior, o Pará aponta variação de 7,9%, sendo superado nesses seis meses somente pela marca do Amazonas (15,6%). A média nacional nesse período foi de 2,3%. Já a taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos doze meses, avançou 9,9% em junho de 2018 no Pará. O resultado é novamente o segundo maior do País, também atrás da indústria amazonense (10,8%). No Brasil, a variação acumulada nos últimos 12 meses foi de 3,2%.

A indústria paraense expandiu 13,3% em junho de 2018 na comparação com igual mês do ano anterior, com quatro dos sete setores investigados assinalando aumento na produção. Segundo o IBGE, o principal comportamento positivo foi das indústrias extrativas (minérios de ferro em bruto ou beneficiados), com alta de 14,32%. Também registraram ligeiro aumento o setor de produtos alimentícios (0,67%), produtos de madeira (0,15%) e bebidas (0,06%). Já os principais impactos negativos vieram das atividades de indústrias de metalurgia (-1,86%), de celulose, papel e produtos de papel (-0,01%) e de produtos de minerais não-metálicos (-0,01%).

Já o avanço na produção de 7,9% nos primeiros seis meses do ano se deve as variações positivas em cinco dos sete setores investigados. A principal contribuição positiva sobre o total da indústria foi observada na atividade das indústrias extrativas (8,84%). Ainda tiveram desempenhos positivos os setores de produtos alimentícios (0,47%), de produtos de madeira (0,09%), de bebidas (0,04%) e de fabricação de celulose (0,02%). Em contrapartida, as influências negativas mais relevantes vieram dos setores de produtos de minerais não-metálicos (-0,38%) e de metalurgia (-1,20%).

