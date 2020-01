Inep anuncia a data das provas do Enade 2020

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Com informações do Inep

O exame é componente curricular obrigatório que deve ser prestado pelo aluno que vai se formar. As instituições realizam o Relatório de Estudantes em Situação Regular, que é atestado pelo Inep. A não realização da prova impede a colação de grau e a emissão do diploma do estudante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela elaboração das provas e a aplicação do exame, vai divulgar, em breve, por edital, cronograma, prazos, procedimentos técnicos e as responsabilidades das instituições de educação superior e dos estudantes.

