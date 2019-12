Inep divulga resultado do Encceja 2019

Encceja é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir a formação no tempo padrão (Foto:Divulgação)

Exame foi aplicado no dia 25 de agosto passado em 611 municípios do País

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta sexta-feira, 6, o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019. Os candidatos podem conferir o desempenho na prova, pela internet, na página do participante da avaliação.

Às 10h desta sexta, a reportagem não conseguiu acessar a página do Encceja dentro do portal do Inep. O órgão não confirmou se o site enfrentava estabilidades por causa do elevado número de acessos.

O Encceja foi aplicado no dia 25 de agosto passado em 611 municípios do País, em todos os Estados e no Distrito Federal.

O que é?

O Encceja é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir a formação no tempo padrão e querem obter um certificado. Os interessados no certificado do ensino fundamental precisam ter, pelo menos, 15 anos completos na data da prova. Já para o do ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos. O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação.

