Inesquecível! Em adeus, Podolski faz golaço e dá vitória para a Alemanha

Depois de 13 anos, Lukas Podolski disse adeus à seleção da Alemanha. Nesta quarta-feira, os alemães enfrentaram a Inglaterra no Signal Iduna Park, em Dortmund, e venceram por 1 a 0 com gol do dono da festa na segunda etapa. A partida também marcou a estreia de Gareth Southgate no comando do English Team.

Nascido na Polônia e naturalizado alemão, ‘Poldi’ disputou três Copas do Mundo, quatro Eurocopas, foi campeão do mundo no Brasil e tornou-se um dos maiores goleadores da seleção nacional. Além disso, ficou marcado por ser um dos jogadores mais carismáticos do grupo.

Agora jogador do Galatasaray, da Turquia, ele vai se transferir para o Japão ao final da atual temporada, onde defenderá o Vissel Kobe. Podolski está com 31 anos.

O JOGO

Apesar da festa, dentro de campo os ingleses foram superiores no primeiro tempo de partida, criando as duas melhores chances e levando mais perigo aos seus adversários. A equipe teve mais posse de bola e foi mais organizada dentro de campo, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

A primeira boa oportunidade dos visitantes aconteceu aos 31 minutos, quando Lallana, do Liverpool, colocou uma bola na trave. A segunda, dez minutos depois, foi salva por Ter Stegen, que ficou cara a cara com Dele Alli, do Tottenham, e defendeu.

Do lado alemão, a equipe atual campeã do mundo teve problemas na saída de bola, se complicando quando os adversários marcavam mais forte. A equipe treinada por Joachim, Löw conseguiu chegar perto do gol apenas com chutes de longa distância.

No segundo tempo o dono da festa deixou sua marca e com um belíssimo gol. Aos 23 minutos, Kroos acionou Schürrle no meio. O jogador do Borussia Dortmund passou para Podolski, que soltou o pé esquerdo e mandou a bola no ângulo de Hart.

Poldi deixou o campo aos 38 minutos, dando lugar a Rudy, do Hoffenheim, e foi ovacionado por todos os presentes no estádio do Borussia Dortmund, fechando sua passagem pela seleção da Alemanha.

Agora pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, a Inglaterra recebe a Lituânia em Wembley, domingo, 13h (de Brasília). Já a Alemanha visita o Azerbaijão, no mesmo dia e horário.

FICHA TÉCNICA:

ALEMANHA X INGLATERRA

Data/Hora:22/03/2017, às 16h45

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)

Árbitro: Damir Skomina (ESL)

Gols: Podolski (23’/2ºT)

Cartões amarelos: –

Cartões vermelhos: –

ALEMANHA: Ter Stegen; Kimmich, Hummels, Rüdiger, Hector; Kroos, Weigl (Emre Can – 20’/2ºT), Sané, Brandt (Schürrle – 13’/2ºT); Podolski (Rudy – 38’/2ºT), Werner (Thomas Müller – 31’/2ºT). Técnico: Joachim Löw.

INGLATERRA: Hart; Keane, Smalling, Cahill; Walker, Dier, Livermore (Ward-Prowse – 37’/2ºT), Bertrand (Shaw – 38’/2ºT); Lallana (Redmond – 19’/2ºT), Vardy (Rashford – 26’/2ºT), Alli (Lingard – 25’/2ºT) Técnico: Gareth Southgate.

Por LANCE

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...