Influencer reconstrói hímen e anuncia rifa de nova virgindade

O anúncio causou revolta de alguns internautas e ela se defende dizendo que não inventou a prostituição |Foto: Reprodução

Segundo ela, a “única diferença de sexo de balada, é que vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro”.

A influencer Ana Otani, protagonista do canal “Segredos da Ana”, anunciou que está rifando a virgindade. Segundo o anúncio, ela “fez uma cirurgia que reconstruiu o hímen, ou seja, voltou a ser virgem”. As informações são do Correio Braziliense.

A jovem é conhecida por dar dicas de sexo no YouTube e ter um serviço de assinaturas de conteúdos adultos pela web. Segundo ela, a “única diferença de sexo de balada, é que vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro”.

O anúncio da rifa foi feito pelo influencer de finanças Diego Aguiar, para seus mais de 1,4 milhão de seguidores. Segundo ele, Ana “é a única virgem experiente do mundo, e em breve a gente vai estar rifando essa virgindade”, disse ele, destacando que será “a primeira rifa de uma virgindade e vocês vão poder concorrer com um valor muito, mas muito baixo, porque quero que todos tenham a oportunidade de ter uma japonesa virgem na vida de vocês”.

O vídeo gerou revolta e teve inúmeras críticas desde que foi postado.

“Eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa!”, se defendeu das críticas contra ela, sua família e acusações de que estaria incentivando a exploração sexual. “A prostituição existe há milhares de anos! Não inventei e não serei a última a fazer”, completou.

Histórico

Não ficou claro se há intenção de realmente levar a questão à frente ou se tudo não passa de uma brincadeira ou factoide para polemizar nas redes.

Ana Otani disse apenas que ainda não começou a vender a rifa e não há previsão para início. Não é a primeira vez que ela ganha manchetes na imprensa nacional. Recentemente, inclusive, ela foi detida pela polícia ao tentar por fogo na produtora de seus vídeos eróticos, a Califórnia TV, em Natal, no Rio Grande do Norte. Depois do incidente, ainda lucrou postando o vídeo da confusão em seu canal.

Com informações do Correio Braziliense

