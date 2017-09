Info Ex-pm é condenado a 17 anos de prisão por tentativa de homicídio de mulher

A vítima, que compareceu ao julgamento em cadeira de rodas, reagiu ao assédio sexual do acusado e foi baleada

O ex-policial militar Jefferson Lobato Santos, de 45 anos, foi condenado a cumprir 17 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado pela tentativa de homicídio de Renata Modesto Ferreira, no dia 15 de janeiro de 2010. A sentença, lida na noite desta quinta-feira (31) pela juíza Angela Alice Alves Tuma, foi pelo crime que o homem cometeu ao atirar na vítima pelas costas após ela ter reagido a um assédio sexual.

A única testemunha da ação criminosa foi a própria vítima, que compareceu ao julgamento de cadeira de rodas. Renata disse que naquela tarde de janeiro, no bairro do Mangueirão, em Belém, o homem a assediou sexualmente. Quando ela reagiu, Jefferson teria a ameaçado. “Ele veio e perguntou se eu não tinha gostado e passou a mão em mim, perto dos meus seios. Eu revidei. Ele meteu a mão na bolsa onde estava a arma e disse que era polícia”, disse Renata. Ela foi agredida com um soco no rosto e atingida por dois disparos, pelas costas, ao tentar fugir.

Jefferson era cabo da Polícia Militar do Pará e foi expulso da corporação em 2011. Segundo o Ministério Público, a ação do ex-militar foi desproporcional, com o agravante da impossibilidade de defesa por parte da vítima. Para a defesa, contudo, o homem não teria “plena consciência de suas ações, por causa do uso de remédios controlados misturados com bebida alcoólicas”, disse o advogado Américo Leal.

Após o veredito de hoje, o réu, que já estava em prisão domiciliar, continuará cumprindo a pena em casa até ser julgado o recurso de apelação contra a sentença condenatória.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...