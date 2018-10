Informações da Carteira de Trabalho estarão em aplicativo

O documento em papel continuará sendo o oficial, mas app vai facilitar

(Foto: Site Dataprev) -Os trabalhadores brasileiros poderão acessar, a partir do dia 21 de novembro, informações sobre qualificação civil e de contratos de emprego, que hoje constam na Carteira de Trabalho, por meio de um aplicativo para celular. A ferramenta foi desenvolvida a partir de uma parceria entre o Ministério do Trabalho e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), e poderá ser baixada em qualquer smartphone com sistema operacional Android ou IOS.

No aplicativo, constarão todas as experiências profissionais formais, anteriores e atuais. O objetivo é facilitar a vida dos trabalhadores, que terão acesso ao documento sempre que precisarem fazer uma consulta ou solicitar a primeira ou segunda via da carteira física. Para ter acesso ao aplicativo, baixa procurar por “Carteira de Trabalho Digital” na loja do celular.

De acordo com o adjunto da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Everson Costa, a versão física da Carteira de Trabalho ainda continuará sendo o documento oficial do trabalhador; já a digital funcionará como uma extensão da primeira, podendo levar um tempo para que substitua a original.

“O mecanismo vai facilitar as coisas tanto para o empregador, que vai conhecer as informações do contratado muito mais rápido, como para o trabalhador, que poderá acompanhar e organizar sua vida profissional por via digital. O melhor é que os dados não se perdem no tempo”, explicou. Everson destaca, ainda, que o sistema foi criado para dar agilidade e mais acesso às informações, além de desburocratizar o serviço.

Por: Redação Integrada ORM 24 de Outubro de 2018 às 19:45 Atualizado em 24 de Outubro de 2018 às 20:27

