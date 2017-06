INFORMATIVO PÚBLICO

O Presidente da Junta de Serviço Militar INFORMA a todos os cidadãos que fizeram o Alistamento Militar ou que solicitaram transferência para este município, que a Cerimônia de Compromisso a Bandeira e entrega do Certificado de Dispensa de Incorporação, será realizada no DIA 28 DE JULHO DE 2017 (Sexta-feira),às 08h30mn, no Ginásio de Esportes. Lembrando que: Os cidadãos que irão prestar o Compromisso a Bandeira DEVERÃO comparecer às 07 horas da manhã.

You May Also Like