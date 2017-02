Informe epidemiológico mostra redução de casos de dengue no Pará

Por outro lado, os dez municípios com mais registros confirmados de febre chikungunya foram Curionópolis (14), Rio Maria (13), Anapu (08), Eldorado dos Carajás (07), Xinguara (05), Belém (04), Marabá e Novo Repartimento, com três cada; e Canaã dos Carajás e Tucumã, com dois cada. Casos confirmados de zika vírus foram registrados em Rio Maria (03) e em Ananindeua (01).

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou, nesta terça-feira (7), os dados do novo informe epidemiológico de 2017. Os números apontam que houve uma redução de 73% na quantidade de casos de dengue no Estado em relação ao mesmo período de 2016, que registrou quase 800 confirmações. Atualmente são 212 casos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

