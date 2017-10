Informe: filha de Beira-Mar assumirá mandato como vereadora

O prefeito Crivella decidiu fazer um repasse ao… governo do estado, comandado pelo grupo político rival. Os R$ 5 milhões para a Fundação Santa Cabrini, que trata de ressocialização e capacitação, são para que internos do Degase confeccionem uniforme escolar para alunos da rede municipal.

Presidente da Assembleia Legislativa e do PMDB-RJ, Jorge Picciani diz que Eduardo Paes (PMDB) disputará o governo estadual pelo partido. Já o deputado federal Pedro Paulo Carvalho (PMDB) tem defendido a mudança para uma legenda com menos desgaste. Evidenciado pela Coluna na sexta, o clima nebuloso entre Picciani e Pedro Paulo pode ser dissipado. Ambos marcaram encontro para segunda-feira. A tendência é que fumem o cachimbo da paz.

Ainda solto, Chiquinho Grandão disse ao Informe não ter sido notificado oficialmente e que sua prisão preventiva é uma injustiça. “Estou com recurso na segunda instância. E agora justamente a primeira instância expede o mandado de prisão de um habeas corpus que era para ser cumprido em 2015. É muito estranho. A vontade dos meus adversários de me ver preso não vai prevalecer.”

Dra. Fernanda (foto acima) se candidatou pela primeira vez no ano passado. Ao Tribunal Superior Eleitoral, a cirurgiã-dentista declarou ter bens avaliados em R$ 140 mil. Ela não se elegeu, mas os 3.098 votos lhe garantiram a suplência. Pela Lei Orgânica do Município, assumirá o mandato 120 dias após o afastamento de Chiquinho Grandão.

A ascensão de Dra. Fernanda Costa — nome de urna que adota — ao poder ocorre por conta do afastamento de Sebastião Ferreira da Silva (PP), o Chiquinho Grandão. Acusado de envolvimento com a milícia, ele teve a prisão preventiva decretada quinta-feira pelo juiz Alexandre Guimarães Gavião Pinto.

Aos 32 anos, a filha do traficante de drogas mais conhecido do Brasil dará início à vida política

