Infraero adotará autodespacho de bagagens em 7 aeroportos até 2019

Primeiro terminal a receber o serviço será o de Recife (PE), a partir do segundo semestre deste ano.

A Infraero começa a implementar neste ano o autodespacho de bagagem em aeroportos de sua rede. O primeiro terminal a receber a novidade é o de Recife (PE), que deverá contar, a partir do segundo semestre, com pontos para que o próprio passageiro despache suas malas. Outros seis aeroportos receberão o sistema até o primeiro trimestre de 2019: Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO) e Maceió (AL).

O autodespacho de bagagem faz parte de um contrato de concessão comercial de 15 anos firmado entre a estatal e a empresa Sita, que oferece soluções de gerenciamento de aeroportos. Os passageiros terão a ajuda de funcionários das companhias aéreas, em caso de dúvida no despacho pelo próprio usuário.

O contrato inclui também a ferramenta de check-in compartilhado, que permite reunir as plataformas das empresas aéreas em um mesmo totem de autoatendimento.

De acordo com a Infraero, as duas iniciativas têm como objetivo aprimorar o atendimento aos passageiros e otimizar a infraestrutura aeroportuária.

A estatal destaca que, ao implementar as novidades, terá acesso a informações mais detalhadas e precisas sobre o embarque dos passageiros.

“Com essa junção, será possível definir estratégias sobre o fluxo, tempo de processamento e permanência dos passageiros nos aeroportos, gerando ganhos operacionais e de receitas”, diz, em nota, o superintendente de negócios em serviços aeroportuários, Claiton Resende.

Por: Estadão Conteúdo

