AEROPORTO DE SANTARÉM RECEBE VISITA DE REPRESENTANTES DA INFRAERO E MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Com capacidade para atender até 1,8 milhão de passageiros por ano, o Aeroporto de Santarém funciona 24 horas por dia e recebe as operações das empresas aéreas Azul, Azul Conecta, Gol e Latam.

Para o secretário substituto Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, “o investimento do Ministério da Infraestrutura possibilita qualificar a segurança das operações de transporte aéreo, beneficiando os passageiros e favorecendo a conectividade da região”.

Na ocasião, foi feita a entrega da obra de recuperação de uma das cabeceiras da pista de pouso e decolagem do aeroporto, sendo que a outra cabeceira está em fase de conclusão do serviço. A melhoria, que recebeu investimento de R$ 4,62 milhões, contemplou a demolição das cabeceiras antigas, ajuste da base de suporte das placas e reconstrução das placas de concreto.

