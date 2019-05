Infraero inscreve fotógrafos para dia de registros das operações do Aeroporto de Belém

São apenas 30 vagas. Os participantes vão poder acompanhar seis pousos e 10 decolagens, das companhias aéreas Azul, Gol, Map e Latam.

Os participantes vão poder acompanhar seis pousos e 10 decolagens, das companhias aéreas Azul, Gol, Map e Latam. — Foto: Oswaldo Forte/Libcop

O Aeroporto Internacional de Belém inscreve profissionais para o 6º Spotter Day Infraero, a partir desta segunda-feira (13). O evento é gratuito e proporciona que fotógrafos possam registrar operações de pousos e decolagens em áreas normalmente restritas ao público.

O evento será realizado no próximo dia 5 de junho, das 13h às 16h. São apenas 30 vagas. Os participantes vão poder acompanhar seis pousos e 10 decolagens, das companhias aéreas Azul, Gol, Map e Latam.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos e se candidatar pelo email odileneamazonas@infraero.gov.br até o dia 24 de maio. Para confirmar a inscrição é necessário levar 10 livros de leitura usados adulto ou infantil. O material será doado através da Campanha Livro Viajante.

Exposição

As melhores fotos do evento serão expostas no saguão do aeroporto, no dia 19 de agosto, em homenagem ao Dia Mundial da Fotografia. Mais informações estão disponíveis no site da Infraero.

Por G1 PA — Belém

