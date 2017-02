Infraestrutura e novos empreendimentos fortalecem o setor turístico no Pará

Dois empreendimentos estão em construção no município de Salinópolis, nordeste paraense, como o “Salinas Park Resort”

Modernos empreendimentos públicos e privados para fortalecer o turismo no estado estão na agenda do Governo do Pará, a partir das ações estratégicas da Secretaria de Estado de Turismo (Setur). Neste cenário, destaque para a recepção de novos investimentos, em especial no segmento de sol e praia, e a construção pelo governo de novos equipamentos para aumentar o fluxo no turismo de eventos, lazer e negócios.

No caso do segmento de sol e praia, dois empreendimentos estão em construção no município de Salinópolis, nordeste paraense, o “Salinas Park Resort” e “Aqualand”. Também está em ampliação o “Guará Acqua Park”, no km 52 da BR-316, remodelada atração turística dos municípios de Castanhal e Santa Izabel do Pará. No Marajó, um novo empreendimento hoteleiro com 312 apartamentos está sendo erguido em Salvaterra, o Pouso dos Guarás, com inauguração prevista para abril de 2018.

Dentro do planejamento traçado pelo governo está a construção de um Centro de Convenções no município de Marabá, sul do estado, que atualmente tem 95% das obras concluídas e expectativa de inauguração em 2017. O outro Centro de Convenções já está com o projeto executivo concluído e será construído no município de Santarém, oeste paraense, na rodovia que dá acesso ao aeroporto Maestro Wilson Fonseca.

Esses empreendimentos refletem a identificação de uma tendência e oportunidade para incentivar o deslocamento do ambiente de negócios com eventos, feiras e shows, da capital para movimentar a economia desses municípios e dos polos turísticos Araguaia Tocantins e Tapajós.

Acesso – O programa “Voe Pará” facilita a circulação de moradores e turistas, em municípios com economia voltada ao agronegócio, turismo, mineração e outras atividades econômicas.

No transporte rodoviário foi melhorada a malha de acessibilidade a várias cidades do interior, com consertos e reparos de pontes, recuperação e pavimentação de determinados trechos de estradas que levam a balneários e praias do nordeste do estado, por exemplo.

Esforço para atender melhor a demanda de turistas no chamado “Verão Amazônico”, e permitir mais segurança nas rodovias, nessa estação de intenso movimento para as praias de Salinópolis.

No transporte hidroviário, a realização de uma antiga reivindicação de empresários, operadoras de viagens, turistas de outros estados e moradores, veio com a implantação de uma linha regular com lancha executiva ligando Belém a Soure, no Arquipélago do Marajó, uma experiência com números que demonstram a viabilidade desse modal ao Marajó.

No segmento de voos internacionais, o governo conseguiu atrair companhias para os voos conectando, semanalmente, Belém a Miami, Estados Unidos da América; Belém a Lisboa, Portugal e Europa; Belém a Caiena, Guiana Francesa e Belém a Paramaribo, Guiana holandesa, projeto incentivado pela redução do valor do ICMS cobrado pelo governo do Pará.

Eventos – A Setur também acompanhou o calendário de feiras nacionais e internacionais, de atividades de promoção, divulgação, articulação estratégica e encontros agendados com empresários, agentes de viagem e operadoras turísticas. Um exemplo, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), Feiras das Américas – ABAV, Wordl Travel Market Latin America em São Paulo, Top Resa na França, ITB em Berlim, Festival de Turismo de Gramado.

A Secretaria de Turismo em parceria com as operadoras também promoveu a realização dos chamados “Famtrip” e dos “Press Trip”, com a participação de jornalistas especializados e profissionais de Relações Pública, blogueiros para divulgação do estado em reportagens e publicações na internet.

Uma das preocupações da secretaria, a cada ano, é com a memória do levantamento, compilação de dados, números e estatísticas relativos à atividade no Estado, enquanto indicativos gerais do Turismo. Por isso, o registro dos números do Círio de Nazaré, Corda, Romaria Fluvial, portões de entrada, material que é apresentado à imprensa e trade por ocasião da semana que antecede ao Círio de Nazaré está sempre à disposição de pesquisadores, estudantes de Turismo e sociedade em geral.

