Iniciado processo de geração de mídias para urnas

As zonas eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) iniciam nesta quarta-feira (14) o processo de geração de mídias que serão usadas nas urnas eleitorais, no dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições municipais.

O processo consiste em carregar os discos de mídia com informações referentes ao cadastro dos eleitores aptos a votação e de candidatos aptos a receber os votos.

REGISTRO DE CANDIDATURAS

O processo também marca o fechamento do sistema de registo de candidaturas, que segundo o TRE-PA, a partir de hoje não pode mais ser modificado.

“Irão para as urnas candidatos com os registros deferidos e também os indeferidos com recurso, pois até a decisão final do processo estes ainda estão aptos a fazer campanha e serem eleitos”, explica o secretário de tecnologia da informação do TRE-PA, Felipe Brito.

O processo em todas as zonas eleitorais deve ser finalizado até sexta-feira (16). Após a geração de mídias, o Tribunal inicia a preparação das urnas eleitorais que deve ocorrer entre o período de 19 a 22 de setembro.

