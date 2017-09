Iniciam os desfiles em alusão a independência do Brasil, em Santarém

Escola de Artes levou a temática “sonhos” para avenida. No sábado (02), o bairro Prainha será palco para 20 escolas.

Dezessete escolas das redes municipal, estadual e particular, além de instituições civis, deram início na manhã desta sexta-feira (01) em Santarém, oeste do Pará, às programações alusivas à independência do Brasil. Em 2017, a Semana da Pátria, como é conhecido esse período, os desfiles serão descentralizados no município.

A abertura da programação foi realizada na avenida Tapajós, na Orla de Santarém, pela escola particular Universo do Saber. A Escola Municipal de Artes Professor Emir Hermes Bemerguy foi a 12ª a desfilar, e trouxe a temática “sonhos”. A professora de dança, Shirley Santos, ensaiou 10 bailarinas durante um mês, para preparar o primeiro pelotão da escola. “A música fala sobre o mundo fantástico, ‘super fantástico’ do balão mágico. O sonho da maioria das crianças meninas é se tornar uma bailarina, então trouxemos esse mundo fantasioso para avenida”, disse.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, presenciou os desfiles. Para ele, o momento é de reflexão. “É tempo de manifestar o amor à pátria, mas também é importante refletir sobre os escândalos de corrupção que vem manchando a nossa bandeira, as mazelas sociais como as drogas, a exclusão social, o desemprego, a violência, e tantos outros males que vem afetando” disse.



Para a secretária municipal de educação, Marluce Santos de Pinho, a importância do evento é o movimento de instituições de ensino, de alunos e também dos pais. “É um momento que a gente vive o patriotismo e esquece as outras coisas. Todos se reúnem em um só lugar para prestigiar e ser prestigiado. Estamos hoje, apenas começando, mas durante os setes dias 154 escolas apresentarão sua visão patriota pelos bairros da cidade” completou.

A secretaria ressaltou ainda que o tema do desfile deste ano, ‘Lutando contra as drogas, aprendendo a dizer não’, é a introdução de um projeto de combate as drogas que será realizado nas escolas públicas a partir de outubro. “A Semed propôs às escolas levarem para as ruas, uma menção ao tema como forma de lançamento do projeto que será desenvolvido a partir de outubro” finalizou.

No sábado (02), o bairro Prainha será palco para 20 escolas a partir das 07h30. O palanque estará no Beco do Norte, e o percurso será a partir da travessa Professor José Agostinho entre Ismael Araújo e Tocantins. A concentração será na Praça do Santíssimo e a dispersão na avenida Tocantins.

