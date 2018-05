Iniesta assina com novo clube: ‘É um dia muito importante para mim’

O meia espanhol vai defender o Vissel Kobe, do Japão.

O Vissel Kobe, do Japão, oficializou nesta quinta-feira (24) a contratação do meia Andrés Iniesta, ex-Barcelona.

“Recebi várias ofertas de outros clubes, mas decidi-me pelo Vissel Kobe porque o projeto que me apresentaram me pareceu bastante interessante. Além disso, o Japão é um país maravilhoso e a sua cultura também”, disse o meia espanhol ao diário “Marca”.

“Tenho muito respeito pelo futebol japonês. É um dia muito importante para mim, um desafio na minha carreira. Confio neste projeto”, acrescentou o craque.

Iniesta desembarcou no Japão em um avião particular e foi recebido, ainda na pista, com honrarias e até tapete vermelho.

O Vissel Kobe vai apresentar o seu novo reforço à torcida no próximo sábado (26), no Estádio Misaki Park.

Pelo Twitter, o Barcelona desejou sorte ao atleta nesta nova etapa. “Muita sorte em sua aventura no Japão”, disse o clube.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...