Inmet confirma chegada do inverno amazônico, mas minimiza alertas

Previsão é de temperaturas menores e céu nublado esta semana, com chuvas a qualquer hora

Meteorologia minimiza alertas, apesar de já sinalizar chegada do inverno (Lázaro Magalhães)

A meteorologia confirma: a Grande Belém acaba finalmente de entrar no periodo de inverno. A informação foi confirmada esta manhã, pelo Instituto Nacional de Meteorologia no Pará. Segundo o Inmet, a atual posição Zona de Convergência Intertropical, que é um dos fenômenos que está ativo e ocasiona bastante chuvas para o Estado, já engloba a região norte do Estado.

“Estamos no período chuvoso, pois a ZCIT está localizada entre 5º (graus) sul e 1º norte. Ou seja, já está sobre a linha do Equador, e é o que está provocando as atuais chuvas no Estado”, diz Aylci Barros, meteorologista que chefia da Sessão de Análise e Previsão do Tempo do Inmet no Pará.

TEMPERATURA CAI

Segundo o Inmet, a previsão para o Estado é de céu encoberto a nublado com chuvas a qualquer hora. Com isso, a temperatura cai. A variação varia de 30 a 33 ºC e mínima de 21 (pela manhã) a 23º”, esclareceu a especialista.

Todavia, a meteorologia pondera que isso não quer dizer que o mês todo será assim. “Para isso fazemos a previsão diária do que pode ocorrer. No período chuvoso, geralmente, todo o Pará é chuvoso e as chuvas não têm hora para ocorrerem, mas acontecem mesmo mais da tarde para a noite. Já no período não chuvoso, há divisão de regiões e lugares que chovem mais”, explicou Aylci Barros.

Neste mês de dezembro, a chegada do período chuvoso – conhecido como “inverno amazônico” – o céu encoberto com chuvas a qualquer hora são a tônica, principalmente à tarde e noite.

ALERTAS

Na manhã desta terça-feira (11), o Inmet confirmou que havia áreas de riscos que pudessem ser ocasionadas pelas chuvas no Pará. Na última quinta, um alerta foi publicado pela meteorologia, apontando a possibilidade de chuvas com índice de até 100 mm.

Embora a previsão do tempo esta semana aponte possibilidades de acontecem muitas chuvas no Estado, porém, elas não devem passar de 50 milímetros (mm) por dia, reavaliou o Inmet.

“Agora não lançamos nenhum aviso Meteorológico para o Estado, porque ainda não há áreas de riscos. Há riscos de chuvas, mas não acima de 50 mm por dia”, garantiu a chefe da Sessão de Análise e Previsão do Tempo do Inmet.

Somente em novembro deste ano, o Inmet lançou dez avisos meteorológicos. A maioria deles direcionados para o Sul e Sudeste do Pará. O último aviso que o Pará recebeu do Inmet foi o amarelo, lançado no último domingo (9).

“O amarelo sinalizou para o perigo em potencial de chuvas de 20 a 50 milímetros (mm) por hora ou até 50 mm por dia. O aviso foi direcionado para o sudeste do Pará e sul do Maranhão, e valeu das 12h50 de domingo (9) até 10h de segunda (10)”, esclareceu.

Ainda segundo a especialista no assunto, o aviso meteorológico geralmente é direcionado à Defesa Civil ficar em sobreaviso nas áreas apontadas, para ajudar a população e esta não entrar em pânico. “Então, ele avisa quando pode ocorrer baixo risco de alagamento, pequeno risco de deslizamento ou áreas de riscos em cidades”, disse a meteorologista.

