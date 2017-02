INMET prevê forte chuva até o final da semana

Só na capital paraense, já choveu o equivalente a 70% previsto para todo o mês de fevereiro.

Parece que o céu vai desabar. É tanta chuva que a população da capital paraense fica até na dúvida se será passageiro ou não. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do início de fevereiro até agora, choveu cerca de 300 milímetros, o equivalente a 70% esperado pelo instituto para o mês inteiro, que é de 412.5 milímetros/mês.

É previsto que chova em grande quantidade todos os dias, até sexta-feira, por várias horas e com poucos intervalos de tempo entre uma e outra. O céu continuará predominantemente nublado e a umidade pode chegar a 100%. Devido as nuvens carregadas a radiação do sol não chega a superfície da Terra, gerando a sensação térmica de frio.

Nesta segunda-feira, os termômetros batiam nos 27º graus, mas para quem estava em exposição, teve a sensação de 24º graus devido aos ventos frios. “Estamos verificando que o inverno deste ano está com vários dias com altíssima umidade, temperaturas baixaram porque a radiação não chega a superfície. As máximas chegam a 28º a 30º graus”, disse José Raimundo de Sousa, coordenador do INMET/PA.

Belém, Região Metropolitana, grande parte da Região Leste e Sudeste do Pará, região litorânea de Salinópolis, norte da Ilha do Marajó também sofreram com maior volume de chuva, com volume de aproximadamente 174 milímetros desde sábado até hoje. Já no extremo sul do Pará, a quantidade de água passou dos 200 milímetros. Tucuruí, Marabá e Castanhal também amanheceu chovendo.

