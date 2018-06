Inscrição para o Exame da OAB encerra na sexta (15). Saiba como se preparar!

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Estratégia Concursos)

O valor da taxa de inscrição é de R$ 260 e pode ser pago até o dia 13 de julho de 2018, data limite também para a emissão da 2ª via do boleto.

As inscrições para o Exame de Ordem da OAB Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encerram às 17h da próxima sexta-feira (15).

