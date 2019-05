Inscrições abertas para a 1ª Feira de Arte e Artesanato do Servidor Público- Novo Progresso pode participar

Evento será realizado em Santarém nos dias 22 e 23 de junho. Inscrições devem ser encaminhadas por e-mail.

As inscrições para a 1ª Feira de Arte e Artesanato do Servidor Público já começaram e encerram no 07 de junho. O evento faz parte da programação de 358 anos de Santarém, no oeste do Pará, e será realizado nos dias 22 e 23 de junho.

De acordo com o regulamento, podem participar da 1ª Feira ParÁrte servidores públicos estaduais e municipais ativos e inativos, efetivos, estáveis, temporários e comissionados vinculados à administração direta e indireta do Estado do Pará.

As inscrições serão feitas pelo e-mail (feirapararte.egpa@gmail.com). Somente o próprio servidor poderá efetuar a inscrição. E para validar o processo, deve-se enviar anexos ao e-mail os seguintes documentos escaneados:

* Ficha de inscrição. Preenchida com letra legível e assinada, informando dados do (a) servidor(a) público participante.

*Cópia do último contracheque do(a) servidor(a).

*Cópia do documento de identidade do(a) servidor(a).

*Três fotos em boa resolução dos produtos que serão expostos/vendidos na Feira.

O evento é uma promoção do Governo do Estado do Pará, por meio da Escola de Governança (EGPA), em parceria com a Prefeitura de Santarém, via Secretaria Municipal de Cultura (Semc), com o objetivo de incentivar e promover a produção, exposição e venda de artigos artesanais produzidos pelos servidores públicos estaduais e municipais do Estado do Pará.

Santarém será o polo do evento com abrangência nas regiões Baixo Amazonas e Sudoeste, podendo se inscrever servidores dos seguintes municípios: Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapu, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Segundo o secretário municipal de cultura Luis Alberto Figueira (Pixica), o ParÁrte foi planejado pelo Núcleo de Programas de Valorização ao Servidor Público da EGPA. Para ele, a escolha de Santarém para receber a feira é motivo de grande satisfação. “Estamos vivenciando cada vez mais a presença do Governo do Estado em nosso município, a exemplo desta política pública cultural. Esse evento vai reforçar a valorização artística de Santarém e demais áreas de abrangência”, destacou.

Toda a renda da venda de produtos na feira será para os próprios expositores. Serão disponibilizadas gratuitamente até 30 barracas, cobertura total do espaço físico, uma camisa para o expositor e uma para o apoio, uma mesa e duas cadeiras, para cada barraca e divulgação.

Avaliação

Os inscritos terão seus produtos avaliados pela equipe do NPVS, nos seguintes quesitos:

* Criatividade: originalidade, não seguindo as normas preestabelecidas.

* Liguagem Própria: estilo reconhecido como uma forma de expressão do autor.

* Apresentação: material de suporte-embalagem, etiqueta, rótulo e cartão.

Não serão aceitas inscrições que não atendam aos termos do Regulamento. Somente após as avaliações dos produtos serão deferidas as inscrições dos servidores participantes.

Os servidores selecionados para participar da ParÁrte serão comunicados via e-mail ou telefone fornecidos na ficha de inscrição. Para mais detalhes acesse o regulamento completo e a ficha de inscrição:

