Inscrições abertas para a 3ª edição do Fórum de Municipalização de Trânsito

Trânsito na avenida Rui Barbosa, no Centro de Santarém — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Serão discutidos os procedimentos para municipalização do trânsito e o papel do MP, crimes de trânsito, sinalização, educação, entre outros.

Já estão abertas as inscrições para o III Fórum de Municipalização de Trânsito, que será realizado no dia 20 de maio, no auditório das promotorias de Justiça de Santarém, oeste do Pará, das 8h30 às 17h. As inscrições são gratuitas e haverá certificado.

Para se inscrever, os interessados devem preencher formulário eletrônico no site do Ministério Público do Estado do Pará. O Fórum é promovido pelo MPPA em parceria com o Detran/PA e Governo do Pará.

O evento é aberto e voltado para o público dos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos e demais cidades do Baixo Amazonas, especialmente representantes das prefeituras, conselhos, órgãos de trânsito e sociedade em geral.

Segundo a coordenação do evento, serão discutidos os procedimentos para municipalização do trânsito e o papel do MP, crimes de trânsito, sinalização, educação, crianças e adolescentes e o código de trânsito, modalidades de convênio entre Detran e municípios.

Por:G1 Santarém — PA

