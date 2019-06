Inscrições abertas para a etapa Castanhal do Circuito Sesc de Corrida de Rua

Circuito Sesc de Corrida de Rua tem prova infantil dia 23 (Sesc/Foto:Divulgação)

A corrida infantil será no dia 23 e a de adulto, dia 30

A prova infantil/infanto juvenil do Circuito Sesc de Corridas, em Castanhal, está com inscrições abertas até sexta-feira (14), com taxas nos valores de R$ 7 para dependentes de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e de R$ 14 para a comunidade em geral.

A corrida dos garotos e jovens será realizada no dia 23, a partir das 7h, com a largada em frente da sede do Sesc, em Castanhal. As categorias são de 4 a 6 anos e de 7 a 9 anos, por um percurso de 50 metros. Já entre 10 e 11 anos e entre 12 e 13 anos correrão 60m; 14 e 15 anos têm o percurso de 75m. A categoria 16 e 17 anos corre 100m.

Todos os participantes receberão medalhas de participação. Os três primeiros colocados em cada bateria por faixa etária receberão medalhas especiais. A entrega dos kits será no dia 22, das 10h às 18h, no Sesc em Castanhal.

ADULTO

A prova na categoria adulto está dividida em corrida e caminhada e será disputada no dia 30, com largada às 7h, em frente à unidade castanhalense. As inscrições estão realizadas somente pelo site do evento até o dia 21, com taxa de R$ 20 para trabalhador do comércio e seus dependentes e de R$ 40 para o público em geral. Pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos terão entrada gratuita.

Todos os participantes que concluírem a prova ganharão medalha de participação e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. O percurso é de 4 km.

O circuito é realizado em três etapas. A primeira em Castanhal, a segunda em Marabá no mês de setembro, e a terceira em Belém em novembro.

Serviço: Circuito Sesc de Corridas em Castanhal

Etapa Infantil / Infanto Juvenil

Inscrições: até 14/06/2019

Prova: 23/06/2019 (Domingo)

Horário: 7h

Etapa Adulta (Corrida e Caminhada)

Inscrições: Até 21/06/2019

Prova: 30/06/2019 (Domingo)

Horário: 7h

Por:Braz Chucre

