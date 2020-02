Inscrições abertas para a segunda edição do ‘Projeto Mãe’ da Fundação ParáPaz

Prazo para preencher questionário sobre grávidas vai até 15 de abril (Foto:Ana Nascimento / MDS / Portal Brasil)

As participantes devem estar com até seis meses de gestação para fazer a matrícula.

A segunda edição do Projeto Mãe, da Fundação ParáPaz e que integra o programa Territórios pela Paz (TerPaz), abriu inscrições para o curso de gestante oferecido, de graças, à mulheres grávidas em vulnerabilidade social e financeira. O cadastro pode ser realizado até o dia 10 de fevereiro em 14 diferentes pólos da Fundação, no horário de 8h às 17h.

Desta vez, 350 vagas estão sendo ofertadas. De acordo com a Fundação, a matrícula só pode ser feita por mulheres com até seis meses de gestação, devido ao tempo de duração do curso.

Durante o período de dois meses, o curso abordará os cuidados durante a gravidez, com o recém-nascido, amamentação, e também realizará palestras e rodas de conversa, além de incentivar o acompanhamento do pré-natal. Os encontros serão realizados uma vez por semana, em 13 polos, sendo que a participante deve procurar o mais próximo de sua casa, por conta do acesso e da frequência. Ao final da edição, elas receberão certificado e kit enxoval.

Em junho do ano passado, a primeira edição do projeto contemplou 280 gestantes com enxovais e certificados durante cerimônia realizada no auditório Ismael Nery, no Centur.

Para mais informações, acesse o site da Fundação ParáPaz.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...