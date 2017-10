Inscrições abertas para concurso do Sesc-Pará

A remuneração pode chegar a R$5.622,00. Há vagas para nível fundamental, médio e superior.

Nesta segunda-feira (16), tiveram início as inscrições para processo seletivo do Sesc/Pará para cadastro reserva e preenchimento de vagas. Os interessados podem se inscrever até 9 de novembro. A remuneração pode chegar a R$5.622,00. As inscrições são feitas pelo site da Consultoria e Assessoria Educacional (Coned) . As taxas são de R$55 para nível fundamental, R$65 para nível médio e R$75 para nível superior.

As lotações são em Belém, Ananindeua, Benevides, Castanhal, São Francisco do Pará, Inhangapí, Salinópolis, Capanema e Paragominas. De acordo com o edital, o processo seletivo tem validade de dois anos, a contar da data de homologação, com a possibilidade de prorrogação de mais dois anos. Dentre os benefícios oferecidos, estão vale transporte, plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e auxílio creche.

A prova será aplicada dia 3 de dezembro deste ano.

