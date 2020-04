Inscrições abertas para Curso de Sinais Básicos de Libras on-line

Língua Brasileira de Sinais – Libras — Foto: UFU/Divulgação

Os interessados em realizar o curso deverão se inscrever no período de 27 a 30 de abril de 2020 exclusivamente na internet.

Iniciam nesta segunda-feira (27) e seguem até quinta (30) as inscrições para o Curso de Sinais Básicos de Libras, destinado a docentes, técnicos e discentes da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O curso ofertado pela Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges), por meio do Núcleo de Acessibilidade, tem 30 vagas.

As aulas ocorrerão de forma online, no período de 4 a 30 de maio de 2020, na plataforma do Google Classroom. O curso será ministrado pelos servidores Tradutores e Intérpretes de Libras da Ufopa.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) está fundamentada na Lei nº 10.436/2002 com uma língua oficial e meio legal de expressão e comunicação da comunidade surda. Nesse sentido, o Curso de Sinais Básicos de Libras visa promover a disseminação e o uso da Libras como proposta de conhecimento e respeito, bem como contribuir para uma Universidade mais inclusiva e acessível ao público surdo.

Os interessados em participar do curso deverão se inscrever na página oficial do curso. O formulário ficará indisponível assim que as vagas forem totalmente preenchidas.

Para mais informações, entre em contato com o Núcleo de Acessibilidade via e-mail nucleodeacessibilidade@ufopa.edu.br.

