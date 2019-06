Inscrições abertas para encontro preparatório do 10º Congresso de Profissionais do Crea-PA

Agronegócio para o desenvolvimento regional será um dos temas do encontro promovido pelo Crea-Pa, em Santarém — (Foto: Rede Amazônica Roriama/ Reprodução)

Estratégias da engenharia e da agronomia, infraestrutura, logística e agronegócio serão abordados.

Estão abertas as inscrições para o encontro preparatório ao 10º Congresso Estadual de Profissionais do Crea-PA. O encontro será realizado em Santarém, oeste paraense, nesta quarta-feira (12), de 14h às 19h, no auditório do Instituto Federal do Pará (IFPA).

As inscrições são gratuitas e online, e devem ser feitas na página do evento. Encontros semelhantes foram realizados pelo Crea em Marabá, no dia 30 de maio, e Paragominas, dia 6 de junho.

Segundo o Crea, esses eventos oferecem aos profissionais oportunidade para avaliação, debate e definição de estratégias, planos e programas de atuação em suas áreas, por meio de propostas de mudanças nos normativos que regulamentam o exercício da profissão.

Em Santarém, serão abordados temas como: Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o desenvolvimento regional; A importância da Infraestrutura Logística no desenvolvimento regional; e o Agronegócio para o desenvolvimento regional.

10º Congresso

O 10º Congresso Estadual do Crea-PA será realizado rentre os dias 26 e 28 de junho, em Belém. O evento, promovido em conjunto com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e a Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA), é realizado a cada três anos e, em 2019, tem como tema “Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”.

A participação dos profissionais é muito importante, pois é uma forma de avaliar, debater e apontar melhorias para a regulamentação de suas profissões, refletindo na valorização de seu trabalho, através dos seguintes tópicos:

Discutir e propor políticas, estratégias, planos e programas de atuação capazes de propiciar uma maior integração do sistema Confea/Crea com a Sociedade.

Afirmar o papel dos profissionais da área da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia na defesa dos interesses sociais e humanos relacionados ao desenvolvimento sustentável do País.

Discussão e apresentação de propostas de anteprojetos de leis (instrumentos legais) e de minuta de resoluções (instrumentos administrativos) que visem a melhoria da eficiência, da eficácia e da efetividade da organização profissional, da verificação e fiscalização do exercício das profiss

Por G1 Santarém — PA

