Inscrições abertas para o ‘Canta Servidor’; final terá três representantes do oeste do Pará

Servidores públicos de 29 municípios do Baixo Amazonas e Sudoeste podem concorrer às vagas.

Canções de diferentes gêneros, inéditas, podem participar da seleção para a final do Canta Servidor — Foto: Divulgação

Iniciou nesta segunda-feira (10), o período de inscrições para o Canta Servidor – I Mostra de Música do Servidor Público, que será realizado na última semana de julho, no município de Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará. Do Baixo Amazonas e Sudoeste, serão selecionadas três músicas para o evento que é coordenado pela Escola de Governança Pública do Estado (EGPA).

A região III, de acordo com o regulamento, abrange os municípios de: Alenquer, Almeirim, Altamira, Anapu, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa, Trairão, Uruará e Vitória do Xingu.

Data, local e horário estão sendo definidos e serão divulgados posteriormente. Para se inscrever, o servidor deverá ir até o site da instituição para ter acesso ao regulamento e à ficha de inscrição. Os documentos e o material solicitados deverão ser enviados por e-mail.

O evento é parte do programa de valorização do funcionalismo público desenvolvido pela EGPA, destinado ao reconhecimento de servidores estaduais ou municipais que cantam, compõem ou tocam. “Valorizar a arte dessas pessoas, bem como o talento, que vai além do trabalho nas instituições públicas, é uma forma de incentivar que este profissional cumpra seu papel com mais alegria e ofereça à sociedade um serviço público eficaz”, explicou a coordenadora do Núcleo de Valorização da EGPA, Andréa Cavalléro.

Participação

As inscrições serão recebidas até o dia 2 de julho e são divididas em quatro regiões: Metropolitana de Belém; Nordeste e Sudeste; Baixo Amazonas e Sudoeste; e Marajó. De cada uma delas, serão selecionados três finalistas para se apresentarem no palco da cidade. A grande final, na qual o júri escolherá um vencedor de cada região, será aberta ao público. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro.

“Queremos fazer uma grande festa de premiação. Por isso, o festival será aberto ao público e contará com palco e banda profissionais. A programação deverá ser realizada em local de fácil acesso para a população. Estamos organizando tudo em parceria com a prefeitura, para oferecer um evento de qualidade”, disse a diretora geral da EGPA, Evanilza Marinho.

Por G1 Santarém — PA

