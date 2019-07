Inscrições definitivas para o programa Forma Pará vão até dia 31

(Foto:Cristino Martins / Arquivo O Liberal)-Mais de 8 mil candidatos já foram inscritos durante a pré-matrícula.

Os candidatos inscritos de forma preliminar nos cursos do programa Forma Pará têm até o dia 31 deste mês para efetivar sua inscrição no município onde pretendem realizar a qualificação. A confirmação pode ser feita em dias úteis dentro deste prazo. Os locais e as orientações estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), onde também pode ser consultada a lista de inscritos preliminarmente.

Vagas

São 900 vagas ofertadas em todo o Estado. A concorrência média ficou em 8,86 candidatos por vaga, com Direito sendo o curso mais concorrido, em Mocajuba, com 29,9 candidatos/vaga, e Turismo o menos concorrido, em Portel, com 2,12 pessoas disputando uma vaga.

O Programa

O Forma Pará é uma iniciativa do governo do Estado que visa dar mais oportunidade de formação para a população de municípios e localidades onde não existem campi universitários ou onde o curso ofertado não existe. A meta é favorecer o desenvolvimento dessas localidades. É um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), em parceria com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e as instituições de ensino superior: Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Inscrição definitiva

Para solicitar a inscrição definitiva, o candidato deverá comparecer ao município de realização do seu curso, no local divulgado no site, entre 24 e 31/07, em dias úteis, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, levando um envelope, tamanho A4, com seu nome, o curso pretendido, a instituição e o município do Prosel, que devem ser escritos em letra de forma.

Além disso, o candidato deve estar munido dos documentos necessários como o Requerimento de Inscrição Definitiva (disponível no site www.portalfadesp.org.br), devidamente preenchido e assinado, onde deverão constar uma foto 3×4 recente, os dados pessoais e a declaração de que não possui vínculo acadêmico com outra Instituição de Ensino Superior Pública; cópias do RG, do CPF (se constar no RG, basta grifar na cópia) e da certidão de quitação eleitoral ou comprovantes de votação na última eleição; cópia da comprovação de que está em dia com as obrigações militares (para homens maiores de 18 anos); cópias do Histórico Escolar do Ensino Médio e do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

No dia 5 de agosto, a Fadesp divulgará os Cartões de Inscrição dos candidatos que realizaram a inscrição definitiva e estarão aptos à realização das provas, que ocorrerão no dia 11 de agosto. Nesse cartão, além dos dados pessoais, contará o local de realização das provas.

