Inscrições do Prosel da Uepa encerram nesta quinta, 17

Inscrições para o vestibular da Uepa encerram nesta quinta, 17. — Foto: Nailana Thiely/ Ascom Uepa

No total, a universidade oferta 3.616 vagas distribuídas em 28 cursos. Os candidatos podem se inscrever no site da instituição.

Encerram nesta quinta (17) as inscrições para o Processo Seletivo (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Os candidatos podem se inscrever no site da instituição.

No total, a universidade oferta 3.616 vagas distribuídas em 28 cursos das áreas de saúde, educação e tecnologia, na capital e em outros 16 municípios do Pará. O Prosel utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$60, deve ser realizado até esta sexta (18). O período de solicitação de isenção da taxa de inscrição ocorreu entre 20 e 30 de setembro. O edital completo está disponível no site.

Serviço

Inscrição Prosel UEPA

Até 17 de outubro

Mais informações: 3299-2216

Confira o edital completo

Inscrições pelo site

UEPA

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...