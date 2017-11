Inscrições para concurso dos Correios terminam neste domingo – Concursos e Empregos

As inscrições do concurso dos Correios chegam ao fim no próximo domingo (05). O edital do certame prevê 88 vagas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial é de até R$ 4.903,05.

As oportunidades são para auxiliar de enfermagem (9), técnico em segurança do trabalho (14), enfermeiro do trabalho (2), médico do trabalho (26) e engenheiro (6). A previsão é de que a prova seja realizada no dia 10 de dezembro.

A taxa é de R$ 50 para nível médio e R$ 70 para superior. Os interessados podem acessar o edital e se inscrever no certame no site do instituto Iades.

Os aprovados irão trabalhar nas unidades das seguintes cidades: Belém, Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvador, Fortaleza, Vitória, Goiânia, São Luís, Belo Horizonte, Campo Grande, João Pessoa, Recife, Teresina, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, São José (SC), Aracaju, Bauru (SP), São Paulo e Palmas. Não há vagas para o estado do Mato Grosso.

(Com informações do portal Extra)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

