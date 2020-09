Inscrições para o Revalida estão perto de encerrar

Exame será aplicado em dezembro; confira o cronograma

Falta pouco mais de uma semana para o fim do prazo das inscrições para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior (Revalida) 2020.

Com inscrições abertas desde a última segunda-feira (21), o procedimento deve ser realizado até o dia 2 de outubro, na página do Revalida na internet.

O Revalida é a avaliação que valida os diplomas de Medicina obtidos em instituições de ensino estrangeiras. A última vez que o exame foi aplicado no Brasil foi em 2017. Em maio deste ano, o então ministro da Educação Abraham Weintraub havia anunciado a prova para o dia 11 de outubro. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, o exame foi adiado para o dia 6 de dezembro, conforme edital publicado pelo MEC.

A avaliação ocorre em duas etapas. A primeira conta com uma prova objetiva com 100 questões e outra discursiva, com cinco questões. As duas provas são realizadas no mesmo dia. Pela manhã, em cinco horas, os participantes devem responder à prova objetiva e, pela tarde, respondem às questões discursivas em até quatro horas.

Já a segunda etapa ainda não teve o edital divulgado. Nela, somente os participantes aprovados na primeira fase participam. Eles terão que realizar uma avaliação prática realizada em estações clínicas, simulando um atendimento médico.

Para participar da avaliação o candidato deve, obrigatoriamente, ser formado e enviar imagens (frente e verso) de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição de educação superior estrangeira, reconhecida no país de origem pelo seu ministério da educação ou órgão equivalente, autenticado pela autoridade consular brasileira.

Cronograma Revalida 2020

Inscrição: 21 de setembro a 2 de outubro de 2020.

Pagamento da taxa de inscrição: 21 de setembro a 7 de outubro de 2020.

Solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 21 de setembro a 2 de outubro de 2020.

Resultado da solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 9 de outubro de 2020.

Recurso da solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 12 a 16 de outubro de 2020.

Resultado do recurso da solicitação de atendimento especializado e tratamento pelo nome social: 19 de outubro de 2020.

Envio do diploma para análise: 21 de setembro a 2 de outubro de 2020. Resultado: 9 de outubro 2020.

Aplicação: 6 de dezembro de 2020.

Gabaritos preliminares da prova escrita objetiva e do padrão de resposta provisório da prova escrita discursiva: 8 de dezembro de 2020.

Recurso de gabaritos: 8 a 14 de dezembro de 2020.

Gabaritos definitivos da prova escrita objetiva e do padrão de resposta definitivo da prova escrita discursiva: 8 de fevereiro de 2021.

Resultado da prova escrita objetiva: 8 de fevereiro de 2021.

Resultado provisório da prova escrita discursiva: 8 de fevereiro de 2021.

Recurso do resultado provisório: 8 a 12 de fevereiro de 2021.

Divulgação do resultado final: 5 de março de 2021.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

