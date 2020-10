Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam na terça-feira (06)

Data muda para matriculados na instituição em que desejam uma bolsa

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2020.2 vai liberar cerca de 50 mil vagas remanescentes em cursos de graduação em todo o país. O edital já pode ser consultado e as inscrições começam na próxima terça-feira, dia 6 de outubro. Vagas remanescentes são aquelas não foram preenchidas ao longo do processo seletivo regular do programa neste semestre. Os interessados devem se inscrever no site oficial do Fies.

Segundo cronograma da avaliação, entre os dias 6 e 13 de outubro devem se inscrever candidatos não matriculados no curso, turno, local de oferta e faculdade em que querem se candidatar à vaga remanescente.

Já para os candidatos que já se encontram matriculados na faculdade para qual deseja concorrer à vaga o prazo se estende até 13 de novembro. Para se candidatar é preciso ter participado de alguma edição do Enem a partir de 2010 e obtido um mínimo de 450 pontos e superior a zero na redação. Também é necessário atender ao critério de renda familiar mensal bruta per capita de até três salários-mínimos.

Outras oportunidades

Quem não atende aos critérios de participação no processo seletivo para as vagas remanescentes do Fies pode pleitear uma bolsa de estudo pelo Educa Mais Brasil, com descontos de até 70%, para terminar o ano com uma vaga no ensino superior. Não precisa ter feito o Enem e nem comprovar renda familiar. As inscrições podem ser feitas pelo site do programa em qualquer período do ano. Para isso:

Acesse o site www.educamaisbrasil.com.br

•Escolha a modalidade “Faculdades”

•Filtre a cidade e a instituição que deseja estudar

•Confira as instituições parceiras do programa na região

•Clique em “Escolha esta Bolsa”

•Faça a inscrição gratuita

•Pague o valor referente à pré-matrícula

•Finalize a matrícula na instituição de ensino

