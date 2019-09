Inspirados pela ativista sueca de 16 anos Greta Thunberg, manifestantes cobram medidas imediatas sobre clima

“Líderes mundiais de todos os lugares estão dizendo a nós que estudantes precisam estar na escola estudando”, disse ela. “Eu gostaria de vê-los em seus Parlamentos fazendo seus trabalhos ao menos uma vez”. Reuters 20.09.19 8h43 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os protestos tiveram início nas ilhas do Pacífico –algumas das nações mais ameaçadas pela elevação do nível do mar– e na Austrália, onde publicações nas redes sociais mostravam grandes manifestações pelo país.

Milhares de estudantes estão tomando as ruas de cidades da Ásia e da Europa, nesta sexta-feira, em uma greve global que pede aos líderes mundiais reunidos na cúpula climática da Organização das Nações Unidas (ONU) para adotarem medidas urgentes com intuito de prevenir catástrofes ambientais.

