INSS cancela 81,9% dos auxílios-doença no Pará

Operação resulta em uma economia de mais de R$ 250 milhões

(Foto: Divulgação)- O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cancelou 81,9% dos auxílios-doença e 26,3% das aposentadorias por invalidez que passaram por perícias médicas no Pará nos dois anos de “pente-fino”. Segundo os dados repassados ao O LIBERAL pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), as revisões já geraram uma economia no Estado de R$ 250,3 milhões com os auxílios-doença.

Até o último domingo, 12, o INSS havia revisado um total de 17.734 benefícios no Estado desde o início do pente-fino com cidadãos incapacitados de trabalhar, em agosto de 2016. O exame atesta se o segurado continua sem condições de retornar às atividades. Foram verificados 11.853 auxílios-doença e 5.881 aposentadorias por invalidez, sendo que o INSS cancelou 9.079 do primeiro grupo e 1.545 do segundo – totalizando 10.624 benefícios cessados (59,9%).

O INSS envia uma carta para cada pessoa que precisa passar pela perícia. Caso a consulta não seja agendada, o pagamento fica suspenso até o convocado regularizar sua situação. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame e, se não procurar o INSS dentro desse prazo, o benefício é cancelado.

Na última segunda-feira, 13, terminou o prazo para agendar a perícia médica para 11.018 beneficiários do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez convocados pelo INSS no Pará. Quem não fez o agendamento terá o pagamento do benefício bloqueado até que regularize a situação. Dos convocados, 7.438 são beneficiários da aposentadoria por invalidez e 3.580, do auxílio-doença.

Segundo o INSS, eles estão há mais de dois anos sem passar por perícia médica. Ao todo, 15.433 auxílios-doença e 13.319 aposentadorias por invalidez serão revisados até o final do ano no Estado – 28.752 benefícios.

Por: O Liberal 16 de Agosto de 2018 às 07:39

