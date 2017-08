INSS convoca quase quatro mil segurados do Pará

Beneficiários não foram localizados para reavaliação do auxílio-doença

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 3.872 segurados do Pará para reavaliação do benefício concedido por auxílio-doença. Eles não foram localizados pelos Correios por alguma inconsistência no endereço. A lista com os convocados foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, 1. O pente-fino nesses benefícios começou em julho do ano passado.

Em todo o País, a convocação para reavaliação do benefício se estende a 55.152 segurados. Está sendo convocado quem não foi localizado ou está com o endereço incompleto no cadastro do Sistema Único de Benefícios (SUB). No caso de não atendimento à convocação ou de não comparecimento na data agendada, o benefício será suspenso.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), já foram realizadas 4.534 perícias no Pará com 3.267 benefícios por auxílio-doença cancelados (72%). A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 863 benefícios. Além disso, 683 benefícios foram convertidos em aposentadoria por invalidez, 84 em auxílio-acidente, 36 em aposentadoria por invalidez com acréscimo de 25% no valor do benefício e 104 pessoas foram encaminhadas para reabilitação profissional. A economia anual estimada até agora no Estado é de R$ 67,5 milhões. No Brasil, 20,3 mil benefícios foram cancelados.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...