INSS pode cancelar benefícios de mais de 118 mil segurados

— Se não procurar o INSS neste prazo, o benefício será cancelado. Na data marcada para a realização da avaliação, o segurado deve levar a documentação médica disponível como atestados, laudos, receitas e exames.

Ministério diz que quem não realizar agendamento de perícia no prazo pode deixar de receber auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) havia convocado 152.269 brasileiros para agendar a revisão de benefícios por incapacidade — auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Deste total, 118.268 perderam o prazo e não agendaram a perícia.

